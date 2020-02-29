【羅霖前夫再婚】劉坤銘疫境娶老婆

羅霖前夫劉坤銘再婚，與香港基督教女青年會總幹事的楊建霞（Yvonne）於灣仔一間教堂舉行婚禮，在「疫」境結婚！因疫情關係，所有人都戴上口罩。

東網聯絡上羅霖，她表示與三個兒子也沒有出席劉坤銘的婚禮：「二仔喺美國，而大仔同細仔就話唔想去，因為我位置尷尬，唔方便畀意見，所以都交畀佢哋自己決定，但亦有同佢哋講要尊重Daddy，而佢哋最後選擇冇去。」她續指前夫與兒子不時也有見面，大仔約年多前見過爸爸，而細仔則每個月見兩次，至於她自己與前夫已沒有聯絡，故未有收到其結婚的通知，但亦祝福他能幸福快樂。

講到感情狀況，她指現時工作為上，加上因新冠肺炎疫情，內地商演紛紛取消，令其收入亦受影響，故現時也要盡量節省開支。而談到兒子正值停課，她就表示安排了不少親子活動：「唔想佢哋淨係掛住打機，所以都諗咗啲親子活動，我發現佢哋唔鍾意記嘢，於是同佢哋打麻雀、鋤大Dee，訓練佢哋嘅記憶力。」

羅霖與劉坤銘育有3子，兩人2013年離婚結束18年婚姻。兩人一度就贍養費問題鬧上法庭，最後兩人協議庭外和解，三個兒子的撫養權歸羅霖。