陶大宇彈到唔夠脆　鄧月平激動贏女廚神

藝人鄧月平（Larine）、陳欣妍（Shirley）及余逸思（Yoshi）昨晚在viuTV綜藝節目《辣伙頭》進身三強決賽，她們需要在兩個鐘頭內完成包括頭盤、主菜、甜品的套餐，結果大熱Larine成為首屆女廚神，壓倒二人贏得冠軍，當場開心到跳起，更攬住蘇菲和郭奕芯等激動落淚！

Larine以頭盤中式煎帶子伴分子大紅袍橙汁、主菜辣味豬腩肉pasta，甜品則為芝士伯爵菜蛋糕配四川幸運曲奇成為冠軍菜，相當創新，原來她是以自己作為菜色主題，她說：「因為我喺比賽入面曾經迷失過，但我撐落去，而今次嘅主題係我，第一道餸係我畀人嘅感覺，第一啖食落去冰冰涼涼，我第一個畀人嘅感覺會係咁，但認識我嘅人係發現我熱情如火，所以我整咗個辣嘅意大利飯，到最後其實我都有sweet一面。由於一開始我用咗茶，就特登喺蛋糕裏面加咗大紅袍茶同埋伯爵茶去呼應番頭尾。」不過比賽中途，主持兼評判陶大宇指 Larine的豬皮唔夠脆，Larine聞後即臉露失望：「宣布賽果前好緊張，評判對我哋三個都有讚有彈，我聽完個彈之後，覺得摧毀咗我成個人，當下就跌咗落地獄，到之後宣布冠軍嗰陣，又由地獄上返地面，嗰吓感覺都有啲空白。」