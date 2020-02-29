【留韓15日】白雲改3次機票先返到香港

新冠肺炎全球擴散，南韓確診數字連日大幅飇升，香港已對南韓發紅色外遊警示。本應因工作前往當地的咪神白雲，拍攝被取消後決定留韓學snowboard增值，更學做生意賣Fashion口罩。

至今日約下午6時抵港，一身全黑打扮的她，戴住雙重口罩、推住一個大個袋及行李箱舉V現身，笑言：「終於返到香港。」白雲指一共留韓15日，除了入境時要申報健康狀況之外，每日都要透過Apps填健康資料，她說：「喺韓國一出街佢會知，最重要要有韓國電話號碼，如果冇就一定要有個韓國朋友，係可以打電話就搵到我，返到香港都有申報健康。」

戴KF99口罩上機

原定本月21日返港的她，轉了三次機票才成功今日回港：「當時未爆發疫情就留低滑雪，但之後改機票又Cancel咗，未試過搭班機係咁Full，個個又戴晒好勁嘅口罩，特別係小朋友，所以自己都緊張，戴咗KF99口罩同消毒座位，由韓國返香港都換咗3個口罩。（有冇避食飛機餐？）我係冇食，但係因為瞓着咗，廁所就有去。」

問到老公可有擔心，叫提早回港？她卻笑言冇：「佢知我唔會去啲人多嘅地方，除咗滑雪，都係自己一個喺酒店做嘢，又知我細膽，人地學一堂滑雪我就要學三堂。」又指隨即會自我隔離：「同行提早走嘅同事都冇唔舒服。（同老公分開房瞓？）會同佢講吓，佢入唔到嚟接唔到機。（係咪唔再飛？）睇吓3月尾點先，我唔可以唔做嘢。」

代理口罩

提到韓國疫症爆發點集中大邱及慶尚北道，白雲指旅程期間都冇去過：「只係去江南區、明洞、弘大、江原道滑雪。（當地人有加強防疫意識？）啱啱去到係少人戴口罩，係呢幾日就人人都戴，貨源都充足，係貴咗少少。」續表示有於當地傾口罩代理：「唔係KF94，係Fashion口罩，呢款口罩冇疫情都戴得，日日洗，仲可以加濾芯。（有網民話你唔係賣合規格口罩呃人？）我有解釋唔係KF94，同埋我都未收錢、又未出貨，冇呃人。」