《愛．回家》女權當道！細龍生帶頭組同盟

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》女權天下，劇中男角甘願變廢柴！「細龍太」陳偉琪早前與「細龍生」鄭世豪為《愛》劇開工，在荔枝角街頭拍街景。提到「老公」有意組廢柴男團，她說：「劇中成日寸佢，現實都抽離唔到，有時食飯會唔覺意叫佢廢柴！但係我哋之間好親切，當係屋企人一樣，畢竟拍咗3年，同佢開工互寸係好開心！（佢戲內戲外都對你好恭敬？）唔係囉！戲外有時蝦我，但佢真係好似大哥哥咁照顧我。有時我會點佢做嘢，有次佢買咗咖啡冇問過我，我就嬲，話你即刻同我出去買多次，佢又肯喎，幾好、幾可愛呀！佢係一個無微不至嘅男人。（搵老公搵呢種就好？）真係有啲困難！」

大男人爭住認衰

鄭世豪、許家傑、歐瑞偉和杜大偉四個大男人劇中愈廢愈開心，許家傑笑說：「我哋四個將會組成新嘅男團，叫做『廢柴同盟』，集合咗劇中大食懶、最唔做嘢嗰四個！」歐瑞偉和應：「我哋真係好廢㗎！」鄭世豪亦笑說：「我成日畀細龍太話廢柴老公，我哋堪稱廢柴四寶。」

之後他們逐一分享個人最廢之處，杜大偉表示買股票輸到貼地；許家傑自嘲數口差；歐瑞偉自以為醒目，實則是另一回事；鄭世豪則做甚麼都錯！許家傑又表示組成「廢柴同盟」不是因為男人懦弱，而是身邊有強勢的另一半而已。