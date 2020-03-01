東方日報C1：男助手確診！韓星金請夏被迫隔離

南韓新冠肺炎疫情幾近失控，並疑已殺入當地的演藝界！昨日傳出韓國限定女團I.O.I出身的24歲女歌手金請夏，疑與確診的男助手同赴疫情嚴峻的意大利，並有緊密接觸而正接受隔離，令其新歌宣傳活動大受影響，粉絲擔心偶像因而中招，韓國娛圈亦人心惶惶。

新冠肺炎肆虐全球，南韓確診人數已逾三千，令不少韓國人聞「炎」色變。前晚，有韓媒爆料指一名人氣女歌手的男助手確診，報道雖未有公開該女歌手身份，但透露了確診男助手早前隨女歌手到意大利拍寫真，二人乘搭同一航班更疑坐同排座位。男助手返韓後，出現疑似肺炎症狀，隨即被隔離，至前晚確診。據悉，他返韓後曾到過事務所辦公室，故與他有緊密接觸的人，包括該名人氣女歌手，目前亦正自我隔離，但她所屬的事務所對此事未有回應。

米蘭公幹出事「露面」回應

據韓國廣津區廳相關人士透露，確診者是一名居於廣津區的38歲男子，上月19日到意大利米蘭出差，24日下午返抵仁川機場。而女歌手金請夏曾於上月19日前往疫情嚴峻的意大利出席米蘭時裝周，並於當地為雜誌拍寫真，同樣於24日返抵韓國，時間上與該名確診男子行程脗合，再加上其隨行男助手近日曾在社交網發文，表示返韓後有肺炎病徵擔心染疫，故網民確信該名確診者便是金請夏身邊的男助手。

事件爆出後，不少粉絲擔心偶像的健康狀況，亦估計她目前正接受隔離，及影響她昨日推出新歌的相關宣傳工作。此外，日前有外國網民將金請夏於米蘭時裝周睇騷的照片上載社交網，並寫上「移動中的新冠病毒」來揶揄她，事後該網民涉種族歧視捱轟而刪照。事件愈炒愈烈，昨晚金請夏在官方粉絲團留言安慰粉絲：「不要擔心，要一直健康，外出要戴好口罩。」又不忘宣傳新歌，但未有回應自己是否正接受隔離。

金請夏出道短短4年，於2016年參加韓國人氣選秀節目《Produce 101》後，以限定女團I.O.I成員身份出道，組合大前年解散，她以Solo歌手繼續發展，去年推出的Hit歌《已經12時》為她贏得多個音樂頒獎禮的最佳女歌手獎。

金晶銀南丫島行山

另外，曾與韓國男星李瑞鎮拍拖、主演劇集《巴黎戀人》的43歲女星金晶銀，2016與企業家男友結婚後，因工作關係經常穿梭港、韓兩地。昨日，她上載戴口罩夜遊中環及與老公到南丫島行山呼吸新鮮空氣的照片，並發文表示往返韓國的航班已停飛，雖然有很擔心及想念的人，希望大家也加油。近日她亦捐出約6.5萬港元予新冠肺炎重災區大邱市抗疫。

而韓劇《愛的迫降》兩位主角玄彬和孫藝珍，原本有望與劇組到海外旅行慶功，製作公司決定取消計劃，改為捐款約65萬港元抗疫。至於女團TWICE台灣成員周子瑜與所屬的JYP事務所分別捐款約32萬及325萬港元抗疫。

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