柏林閉幕：伊朗在囚導演奪金熊獎　女兒代領

《第70屆柏林電影節》舉行閉幕禮，伊朗導演Mohammad Rasoulof憑《There Is No Evil》奪得最高榮譽最佳電影金熊獎。

Mohammad Rasoulof被伊朗政府多次起訴與判刑，他被禁止拍戲與離開伊朗，因此《There Is No Evil》是秘密於伊朗進行拍攝。故事分成四個部份，講述伊朗政府如何大量處決異見份子。

由於Mohammad Rasoulof仍然在伊朗被囚，獎座由有份參演該片的女兒Baran Rasoulof代領。Baran在台上表示:「呢個係為佢而攞嘅。」電影監製Kaveh Farnam則多謝參與的台前幕後，冒著被政府殺害的危機拍攝這部作品。

評審團主席謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）盛讚電影：「四個故事，展示極權政府喺普通人身上織出嘅網，令佢地失去人性。電影探討我哋喺人生中有咩責任同選擇。」

《第70屆柏林電影節》部份得獎名單：

最佳電影金熊獎：Mohammad Rasoulof《There Is No Evil》（伊朗）

評審團銀熊獎：Eliza Hittman《Never Rarely Sometimes Always》（美國/英國）

特別銀熊獎：Benoît Delépine & Gustave Kerven《Delete History》（法國）

最佳導演銀熊獎：洪尚秀《The Woman Who Ran》（韓國）

最佳男主角銀熊獎：Elio Germano《Hidden Away》（意大利）

最佳女主角銀熊獎：Paula Beer《Undine》（德國/法國）

最佳劇本銀熊獎：Damiano & Fabio D’Innocenzo《Bad Tales》（意大利/瑞士）

最佳傑出藝術貢獻銀熊獎（攝影）：Jurgen Jurges《DAU. Natasha》（俄羅斯/德國/烏克蘭/英國）

最佳紀錄片：Rithy Panh《Irradiated》（法國/柬埔寨）

最佳首部電影：Camilo Restrepo《Los conductos》（法國/哥倫比亞/巴西）

最佳短片金熊獎：Keisha Rae Witherspoon《T》（美國）

最佳短片評審團銀熊獎：Rafael Manuel《Filipiñana》（菲律賓）