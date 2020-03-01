東京事變罵聲下開騷　歌迷全戴口罩睇騷

新冠肺炎疫情在日本繼續肆虐，不少歌手及組合如電音女團Perfume及跳舞男團EXILE為了歌迷安全都取消演唱會，但烈女歌姬椎名林檎擔任主音的樂隊東京事變，卻堅持如期於昨、今兩日在東京國際Forum舉行演唱會，主辦方亦全面作出戒備。

演唱會在網民批評不負責任聲浪下於昨晚舉行，大批歌迷一早到場排隊入場，全部都戴上口罩，而會場入口則有戴上膠手套的工作人員拿着消毒液為入場者消毒，又為他們檢測體溫，演唱會完結後，出口有消毒液供觀眾消毒才離去。

今次是東京事變於2012年解散後，相隔8年今年元旦推出單曲《再生》復出，於本月29日至4月9日舉行13場巡唱。雖然日本近日疫情嚴峻，但主辦方仍拒絕取消演出，遭網民鬧爆不負責任，沒理會5千多名歌迷及工作人員的健康。雖然主辦方指若歌迷不想出席可以選擇退票，但網民狠批他們將決定權拋回給歌迷。

有買票入場的20多歲的女歌迷受訪表示，東京事變解散8年，她們的復出演唱會期待已久，若今次錯過可能要等4年。而20歲的男大學生表示雖然因新冠肺炎疫情令人感到不安，但可以來看這個騷好開心。而演唱會全晚演出1個半鐘，東京事變熱唱代表《作群青日》和《能動的三分間》等，全場沒有MC及Encore。