謝芷倫《法IV》瞓真空袋至激：至驚我焗親

因處境劇《愛．回家之開心速遞》「Mandy」一角為人認識的藝人謝芷倫（Jan），近日更因參演劇集《法證先鋒IV》，親身上陣扮屍體瞓真空袋一幕而備受關注，獲網友激讚相當專業。

Jan多謝網友愛戴，並感激監製梅小青及方俊華繼《宮心計2深宮計》後，再畀機會佢演出咁特別嘅角色，佢透露拍攝抽真空戲份時，因安全問題只會喺袋中閉氣數秒，便打開膠袋抖氣，並於事前做足準備：「拍攝前用咗一日時間開會同綵排，練咗好多次，學吓當人冇氣嘅時候應該點表達出嚟，亦確保安全，製作真係好認真，但始終只係戲劇效果，大家千祈唔好亂學。」佢又多謝台前幕後嘅照顧，令佢順利演出：「大家都好照顧我驚我焗親，好似黃浩然關心我使唔使飲水，譚俊彦幫我撥涼，李施嬅就幫我整理衣服防止走光，仲有好多好多嘅工作人員，好感謝佢哋每一位。」

此外，Jan更與張彥博有打鬥戲份，令佢非常難忘：「劇情講張彥博要從後扯甩我手骹，然後再用我手臂勒死自己，個動作其實唔易做，好難就位，所以最後惟有就住力拉我手臂，好彩我筋夠軟冇受傷，但拍完手骹都有啲痛。」