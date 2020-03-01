引入以色列消毒產品　劉小慧認帶貨能力強

藝人劉小慧與「時尚名媛」黎曉靈（Kimmy）最近合作引入以色列出品的醫療級消毒產品，今日兩人舉行發布會，小慧笑言Kimmy才是最大投資者，自己主要負責在其網上平台散貨：「我經常都會同朋友分享有乜好產品同資訊，所以朋友都叫我做『得閒修女』。自從發生疫情之後，我都打畀好多朋友問有冇貨源，希望可以以一個好價錢幫粉絲團購防疫產品。我唔係乜嘢貨都喺自己個平台賣，有啲貨用過唔好，就算畀錢我，我都唔會接，唔想做壞自己個名，所以我嘅帶貨能力都幾強。」小慧表示今晚會做直播賣貨，算是其網上購物平台的Kick-off，在此之前仍未有貨上架，但已吸逾千個like。

另外，小慧又指今次不止無錢賺之餘，還要蝕本，她解釋：「單係由以色列運來香港嘅運費已經要一百萬，因為係易燃產品，裝箱用嘅木箱都要幾十萬。運費同木箱價錢比原先升咗一倍。我個網上購物平台未開始。」Kimmy稱一直很欣賞小慧，兩人又是朋友，但對方很認真追問產品的相關驗證報告，她透露今次入了12個游泳池、逾千萬元的貨，預計會蝕六位數，部分貨會捐給基層，又會以六五折去賣給長者、醫護人員等，之前已捐出物資到武漢。