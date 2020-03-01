宣誓先識緊張！吳雲甫結婚為生一子一女

現年38歲的前港男吳雲甫（Owen）今日與拍拖未夠一年的瑜伽導師女友林瑋如（Jackie）在尖沙咀文化中心簽字註冊結婚，現場有雙方家長及親友見證，穿上白色禮服及婚紗的一對新人交換戒指後正式簽字，並深情一吻，在新冠肺炎肆虐下成婚，分外浪漫。

疫情後補擺喜酒

Owen表示和太太已有共識婚事低調進行，晚上沒有婚宴，只是雙方親人簡單吃飯：「佢屋企人多數喺泰國，我嘅親人就有啲喺加拿大，可能會喺呢兩個地方同香港補擺婚宴，但幾時都要視乎疫情情況。（心情有冇好緊張？）都唔算，尋晚我一個人喺屋企仲睇波，太太就返咗外家上頭，到今朝接新娘儀式，我都冇叫好多兄弟，費事佢哋捱夜睇波仲咁早起身，我自己搞掂，由啲親戚嘅小朋友主持，過程都好搞笑、好多蝦碌，但好開心嘅！去到頭先簽字我先開始緊張，嗰種緊張好似拍戲遇到啲大前輩咁，我宣誓仲冇老婆講得咁順。」講到拍拖不夠一年便決定結婚，Owen大讚太太性格好，而且兩人都喜歡運動，非常投契。問到生育計劃，他說：「我哋都想，結婚都係因為想生BB，生一仔一女就完美！」

疫情註冊 勇敢又浪漫

到場觀禮的有前有線主播陳如楓，她表示跟一對新人在運動場合下結識，指兩人非常恩愛：「咁快結婚證明佢哋真係好愛對方，Jackie成日有種愛慕嘅眼神望住Owen！希望佢哋快啲生BB喇！Owen都唔細！」她又指兩人無懼疫情註冊，既勇敢又浪漫！