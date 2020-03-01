【Hike邊度？】即睇星級避炎打卡位！

新冠肺炎疫情繼續籠罩香港，好多人都為咗呼吸新鮮空氣走上山，包括一班圈中人，今次就同大家介紹吓佢哋去過嘅地方，究竟嗰度有咩玩啦！

長洲小長城徑

視帝馬國明早前同黎諾懿喺大石旁依偎睇日落，呢個地方就係長洲喇！長洲除咗有大家熟悉嘅張保仔洞，仲有一條「小長城徑」，有好多奇形怪狀嘅大石，都係打卡好地方，成條家樂徑都好舒服！而落選港姐「高妹」楊詠彤（Katy）變10頭身嘅嗰張相，都係喺長洲行山時影㗎！

香港千島湖

視后胡定欣經常同班跑友陳山聰、袁偉豪等經常周圍去，之前佢哋就去咗一個有山有水嘅打卡熱點，就係獲譽為「香港千島湖」嘅大欖涌水塘喇！佢哋上到山喺官方最佳觀賞地點「千島湖清景台」影相，可以俯瞰多個「小島」，景色非常好，而傅嘉莉、譚凱琪、黃嘉樂、楊潮凱等都爭住去打卡！

大潭水塘

咪神陳婉衡出名身材Fit到漏，一得閒就會去行山！最近佢就去咗香港島嘅大潭水塘行山，輕鬆又有靚景睇！而余香凝就上埋附近嘅孖崗山，喺藍天白雲下，近望赤柱半島，着住Sports Bra影相打卡！

沙田石天窗

另一位落選港姐楊慧敏（Mina）就近近哋行沙田嘅山，通常行山客都會連走黃牛山水牛山，再去呢個「石天窗」嘅位打卡影相，而一向做開運動嘅湯怡都有去過，仲同好友「對坐」，不過注意番，真係有難度及具危險，唔小心行差踏錯就玩完，所以有相當經驗嘅人先好嘗試呀！

不過大家除咗要注意安全，都要有手尾，自己垃圾自己帶走，珍惜香港嘅大自然，做個有公德心嘅人，唔係畀人影番轉頭就唔好啦！