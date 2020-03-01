疫情影響錦戶亮冇嘢撈？嵐休團隨時延至明年

新冠肺炎疫情在日本肆虐，嵐的休團時間有機會被打亂，錦戶亮（圓）的工作亦受拖累。

新冠肺炎疫情在日本持續肆虐，不少藝人及歌手的活動都要被迫中止或延期，尊尼事務所旗下藝人亦大受影響，尊尼男團SixTONES與Snow Man於2至3月的各地活動宣告延期舉行，而將於年底休團停止活動的尊尼天團嵐亦受到波及。

嵐原計劃4月在北京舉辦演唱會，因新冠肺炎疫情在內地爆發，嵐於上月17日宣布取消4月北京鳥巢演出。但想不到近日輪到日本受病毒襲擊，嵐於5月15及16日在東京國立競技場演唱會，以及9月展開全國最後巡唱，難免受到影響，若然中止或延期，就未必能達成12月31日最後一天演出，嵐的休團時間好可能要順延至明年，據聞電視台已為嵐延期休團作出應變計劃。

另外，去年9月30日退出尊尼事務所的關8前成員錦戶亮，離隊獨立後事業一度十分順景，去年11月個唱門票被搶購一空，之後又推出大碟《NOMAD》。不過，有粉絲發現錦戶亮最近甚少更新他的社交網，亦不見他公布未來動向，令粉絲好擔心。有傳錦戶亮離開關8最大目的，是希望可以全力向演戲方面發展，但近日他在Twitter表示恨演戲，希望有人聯絡他，明示無劇拍，錦戶亮更暗示自己放假多天，未有工開，令人擔憂他處於失業狀態。