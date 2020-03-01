美孚跳舞學校停業　蘇志威被轟唔係好老闆

有人爆料指蘇志威（蘇老闆）其美孚跳舞學校「執笠」及炒員工，且出現勞資糾紛，轟蘇老闆非良心老闆。蘇志威接受東網電話訪問時，指美孚分校暫停營業純屬情非得已：「日前收到業主通知，話美孚分校嗰座大廈，要進行為期9個月嘅消防設備更新工程，期間係冇水供應，所以我哋先唔再營業，唔係『執笠』。（工程完成後可會重開？）未知，亦都未知唔會喺其他地區開番，要視乎市道而定，學校都係因為工程原因，順勢作出呢個決定。」

至於炒員工及出現勞資糾紛，他指和另一Partner了解過，辭退員工全屬合理：「我哋係辭咗4位員工，其中一位係文職人員，但佢喺三個月試用期未滿前，發覺唔係好啱呢份工先至冇用佢，另外嗰三位係導師，其中一位喺學校做咗10年，覺得佢表現唔達到公司要求，咁多年嚟，佢嘅學生人數都唔及一啲新嚟導師，我都畀咗10年時間同機會佢啦。」

對員工「做到足」

他又說和Partner商議過後，認為美孚分校既然暫停營業，需要將分校的十多位員工進行重組及分配，部分調往其他三間學校，其餘的就不再合作，他無奈說：「冇理由我為咗蘇志威個名養員工成世，一間公司員工有出有入都好正常。」又強調終止合作的員工，公司一定依足勞工法例處理，亦有作出安撫，自言對員工「做到足」。

問被爆不是好老闆可會嬲？他自言沒有感覺：「曹操都有知心友，關公都有對頭人，把口生喺人哋度。」可收到被辭退員工的投訴？他說自己沒有，但覺得如對方有任何不滿，可致電勞工處求助而非向傳媒「爆料」：「佢呢個做法，證明佢冇理據向勞工處投訴囉。」可因少了一間學校而影響盈利？他指暫時未有，到目前為止未收到有會長取消會籍。