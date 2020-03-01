化學人生傷腦筋　陳煒破紀錄48粒鐘冇瞓

無綫重頭劇《法證先鋒IV》現正熱播，飾演化學鑑證主任的陳煒，抽絲剝繭破案，不過就被一堆化學名詞搞到一頭煙，她笑說：「每一個案件都有唔同嘅化學名詞要背，所以都好困難，自己記性又唔好，背完一場戲就會忘記佢，然後再背下一場，所以拍完依家就已經完全唔記得晒喇。」

與醫生男友未談婚

較少做專業角色的陳煒在劇中cool爆，最初與飾演牙醫的鄭子誠一對，後來與譚俊彥再有發展。現實中與醫生男友拍拖的她，談到會否令她更入戲，她笑說：「咁又冇，拍嗰陣我哋未拍拖。」兩人感情穩定，可有闖過新年被親友催婚的關卡？她笑言：「冇畀人催婚，淨係得傳媒催我哋結婚，冇任何計劃，佢亦冇咁嘅提出，因為我哋相識都係好短時間，不過感情就好穩定嘅，新年佢都陪咗我去多倫多登台。 」

靠意志撐住

陳煒指今次拍《法》最難忘是連踩48小時，是一項紀錄，她說：「因為最尾一組戲拍晒我全套劇嘅屋企戲，導演、工作人員都換咗三班我先收得工，期間48個鐘冇瞓過覺，不過就有返屋企沖咗個涼，落妝後又化番妝，再返公司拍過。當然眼瞓，捱唔到都要捱，過咗就覺得冇乜嘢，都係靠意志撐住，個人進入咗狀態就唔知邊度有啲力量令到你可以撐住。」

梅小青認真得人驚

今次是繼《宮心計2深宮計》後再與金牌監製梅小青合作，《法》更是對方退休之作，陳煒說：「小青姐真係認真到得人驚嘅監製，由籌備到拍攝、到後期，係經過好長時間，佢係全情投入，有時我哋拍到朝早8點，佢都仲喺公司，一做嘢就進入忘我境界。」