人狗情未了　夏里遜福新作「裝假狗」

有關於人類同愛犬的溫情片向來深受觀眾歡迎,例如2017年講述狗仔輪迴的《再見亦是狗朋友》(A Dog's Purpose)就票房大賣而拍續集。最近「福伯」夏里遜福(Harrison Ford)主演的新作《極地守護犬》(The Call of the Wild)就於北美上映時票房大賣。不過有別於過往的「狗狗電影」,今次呢部《極》用的全是「假狗」,就連狗主角Buck都是用電腦合成技術(CGI)創造出來!雖然「裝假狗」,但由於像真度極高,所以觀眾都收貨。其中善待動物協會(PETA)日前就於Twitter留言大讚出色,更認為此舉會避免狗隻拍攝期間受傷。

《極》是由1903年美國經典小說《野性的呼喚》改編,之前已三度被搬上銀幕。包括1935年由奇勒基寶(Clark Gable)主演的《原野的呼聲》、1972年由查爾登希士頓(Charlton Heston)主演的《鐵漢神犬》與1997年烈格侯華(Rutger Hauer)主演的電視電影《The Call of the Wild: Dog of the Yukon》。