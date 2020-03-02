【車都唔敢搭】On仔上山執垃圾：覺得自己好污糟

新冠肺炎肆虐香港，冇得去打邊爐Gathering惟有上山避炎呼吸下新鮮空氣，搞到山上仲多人過旺角，真係唔知好事定壞事，不過點都好行山做運動係好事，但係好多冇公德心嘅人行山唔帶走垃圾，今日歌手陳建安（On仔）就聯同一班志同道合嘅好朋友上獅子山執垃圾，佢仲將呢個經歷紀錄低放上社交網，奉勸各位行山時記得帶走垃圾。

On仔寫道：「今日第一次行山執垃圾之後，我覺得自己好污糟。

事緣係咁，

Van：「喂，不如行山執垃圾？」

我：「好呀。」

就係咁，Van就負責去統籌，例如揀路線，就要諗吓大家嘅能力，因為一行十幾人，又唔知大家有無行山經驗等等，又例如準備gear，買垃圾袋、夾夾、手套等等。

好記得行到20分鐘左右，到第一個point，有舊大石，大家可以休息一下，然後向下一睇，嘩，咁快打大佬？心入面開始盤算，真係執？然後又諗，越無人行入去就更加要走入去執，總要有人去執，況且今日目標清晰，唔係嚟嘆風景。

冇諗過大半個人咁高嘅垃圾袋咁快就滿左七成，然後又開始諗，執到幾時？「個袋滿哂咪走囉。」先廿分鐘，咁快就7成，預計仲有三粒鐘行，負重十幾磅咁行，好辛苦喎。

然後就將垃圾平均分開，每人都拎啲，好在人多，而大家都好明白事理。

行左四個幾鐘左右，接近尾聲，喺沙田坳落山途中見到一個斜坡下面有大量垃圾，我同魚佬估計過有路行落去，諗住盡執，到真係行埋去，發現好污糟，又有好多飛飛，確定我哋自己無眼罩，唔夠gear，就惟有放棄。

真係尾聲喇，大家負重幾個鐘都好攰，問題又嚟，要搵垃圾站，行左差唔多半個鐘先搵到，搞掂，亦唔該垃圾站姐姐咁啱開門俾我哋掉垃圾。

最後我覺得自己從頭頂到腳趾尾都好污糟，好想返屋企即刻沖涼，又唔想搭任何交通，因為覺得自己污糟，怕整污糟人哋㗎車，乜都怕。

講咁多都係希望大家理解多啲每個崗位面對嘅困難同心理關口，互相尊重之外，行為上都有所改變，例如有啲膠樽係出現喺危險斜坡上面，清潔者就會因為我亂拋，而要面對呢個跌落山嘅風險。

最後，「請自行帶走垃圾」#初登獅子山#大自然下人人平等。」網友都大讚On仔係高質藝人，仲話「你真係無得頂！多謝各位幫手嘅朋友！」