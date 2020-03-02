僅次於披頭四！BTS第4張專輯登Billboard 200冠軍

韓國人氣男團防彈少年團（BTS）上月21日推出第四張專輯《Map of the Soul: 7》，美國主流音樂排行榜Billboard本月1日公開專輯排行榜Billboard 200本周的排名，BTS憑專輯登上榜首，他們曾於2018年憑《LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’》首度在該榜稱冠，並先後於2018年9月及2019年憑《MAP OF THE SOUL : PERSONA’》及《MAP OF THE SOUL : PERSONA》再登上Billboard 200冠軍，今次已是他們憑第4張專輯稱冠。

Billboard表示英國傳奇樂隊披頭四當年花了1年5個月（1966年7月至1968年1月）達成4張專輯在Billboard 200排行榜稱冠的紀錄，而BTS用了約1年9個月的時間憑4張專輯在該榜稱冠，是繼彼頭四後，最快創下該紀錄的組合。Billboard又指BTS的新碟在上月21日發售，截至2月27日，已在美國賣出42萬2千張，當中34萬7千張是實體專輯，而人氣英國男子組合One Direction（1D）於2015年12月推出的專輯賣出了45萬9千張，BTS是繼1D後專輯銷量最高的組合。

另外，BTS原定4月舉行的首爾演唱會因為新冠肺炎疫情而取消，粉絲決定將門票的退款捐予慈善團體「希望橋樑全國災害救護協會」，支援防疫及復原工作，金額至今已經接近4億韓圜（約265萬港元）。