繼續Long D　陳慧敏哭別男友：未來將會如何？

歌手陳慧敏早前情人節人肉速遞到土耳其見來自中美洲危地馬拉嘅男友P先生，陳慧敏無懼疫情坐長途機都要見男友，愛情魔力真是旁人不能理解，有開始也有終結，有歡聚也有份離，人最怕就是生離死別，可是這天終究還是會來臨，陳慧敏最後也忍不住哭了出來，她再用千字文訴說這段愛情故事：

「面對再一次離別，心裏的煎熬真難消化。情緒反反覆覆的，特別因爲疫情影響，他非常希望我留下，但我始終需要工作。

記得幾天前，我忽然哭泣，説著很多對未來的憂慮，他也説著不知道可以怎樣......幸好最後他說句：「我在。」我們額頭碰著額頭，摩擦一下鼻子，擦一擦眼淚，心又再次連一起。

我知道脆弱的心破碎時，都是他一片片拾起，再重新拼湊的。

在離別的前一晚我問他：「我們會再見嗎？」「你會來找我嗎？」我給他一個打指模的手勢：「你會承諾我嗎？」「若果承諾了，心裏就會更有動力去完成。」他認真思考著，然後我們談了很多，討論了很多問題，最後他很認真地說：「我會去。」在碰上彼此的指模後，他紅著眼眶，把我抱緊；默不作聲的3分鐘，我感覺世界停了，甚麼也不緊要，能這樣就足夠。

到機場前的2小時，他沉默，我整理好行李，一起出發。我們如常坐上Van仔到車站，人太多，那大半小時他沒有和我坐，耳機中的隨機播放，讓我突然聽到《細水長流》這歌，心裏很難受，愛情為甚麼要折磨我呢？我嘗試強忍眼淚，但還是流不停，我用手按著眼睛，不想讓他看見。到達機場，心情平靜，他想買了一罐可樂兩個人喝，但汽水機壞了，我們看着幾個工作人員輪流努力嘗試，但最後失敗，我們覺得很有趣，開始如常地胡鬧作弄對方，我想，這次應該能愉快的離別了吧；但歡樂的時光很快過，我10分鐘後便要入閘，我們心情再次凝重，我們緊抱彼此，他説：「不要走，不只關於我，是因爲疫情很危險。」我回答：「我會沒事的，請好好照顧自己，我們會再見，對嗎？」他説：「對，很快便再見。」我笑了笑，說再見，回頭就走，但沒有半秒的時間，我情緒崩堤了，我轉身過去擁抱他，我倆頓時泣不成聲，我們再沒抓緊控制情緒的韁繩，我知道我有多不想離開他，眼淚失控地流，彼此的雙手不斷為對方擦臉，怎樣也擦不乾；我再次問：「我們會再見嗎？」他紅著眼眶：「不用擔心，我會去找你。」聽到最後召集的廣播，我必須要離開了，那沉重得快呼吸不了的轉身，我再次把眼水強忍，還是要繼續前行。

未來將會如何？

這些見不到對方的日子，會發生甚麼事？在了解彼此之間的文化差異後，我倆都開始控制不了問題盤旋在腦海中，沒有人知道答案。加上疫情肆虐，每個國土之間封鎖，有時候前路模糊得，感覺自己正走到漆黑的海中央，冰冷且失去方向。距離，請不要打敗我們好嗎？我唯一能確定的是，此時此刻，我們彼此相愛。然而當我想只注意在當下，好像問題和煩惱都暫時消失。不知道是好是懷，至少因爲愛，現在我感覺到快樂。謝謝你。」

網友都留言向這對小情人送上祝福，「只要你們相愛 我相信你們之間的距離都不遠 這條路雖然難走 但是所愛隔山海 山海皆可平！」、「好鍾意你嘅故事，希望幾十年後，會係一個童話的結局。」、「好似睇緊愛情小說，好感動😭😭由超級巨聲已經留意妳，覺得妳好靚女，希望妳可以排除萬難，勇敢去愛，加油祝福妳」未來陳慧敏不可預知，能做的惟有活在當下，繼續前行。