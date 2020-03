劉亞仁冇捐錢捱批？李敏鎬用粉絲名捐199萬抗疫

南韓新冠肺炎確診個案已突破4000宗,不少韓星亦捐款支援前線醫務人員及弱勢社群抗疫,韓國女團TWICE台灣成員周子瑜亦透過當地社會福利共同募捐會,捐款約33萬港元支援抗疫,但就被內地未有優先捐款予最先爆出疫情的內地,更大罵她是「台獨」,後來才有消息指她已向內地慈善團體「暖流計劃」捐款30萬人民幣,內地網友獲悉後即改口讚她暖心。而繼子瑜之後,其隊友多賢亦向慈善機構「愛之果實社會福利募捐會」捐出約33萬港元,幫助重災區大邱及慶尚北道居民,而所屬的JYP事務所日前亦已捐款約331萬港元助當地居民抗疫。

除了TWICE外,同門男團2PM成員俊昊雖然正在當兵,仍不忘行善,國際救援組織「非政府組織」捐款約20萬港元,希望助低下階層度過難關。而男團Monsta X、男星李政宰、男歌手金範秀及朴孝信均捐出約66萬港元支援醫務人員及弱勢社群。男星李敏鎬更與事務所合共捐出約199萬港元到8個慈善團體,而李敏鎬今次更是用官方Fanclub的名字「PROMZ」捐款,款項將用於幫助大邱及慶尚北道等全國地區的弱勢社群及免疫力較弱的兒童,以及為前線醫務人員購買保護衣等防疫用品。

另外,女團AOA的人氣成員雪炫為生活雜誌「Big Issue」拍攝雜誌封面,向全國市民打氣,她受訪時表示:「知道我能夠出一分力,感到很滿足,雖然不知道怎樣才能給予幫助,但我正在通過各種方法實踐中,現在因為新冠肺炎的關係,全國正在經歷非常時期,在這種時候,我更想為弱勢社群做一點事,所以決定拍攝雜誌封面,雖然在這種艱難時期,不知道應該說甚麼,但希望大家都注意健康。」

至於男星劉亞仁上月1日曾在Instagram上載「Love For Wuhan」的影片,為武漢人打氣,並發文指:「We are human. We are earth. We are one.」但有韓媒今日就批評大邱出身的他沒有為韓國人打氣,但有粉絲指一向熱心公并的劉亞仁早於2014年便創立「New Kids劉亞仁基金」,一直有支援兒童與青少年文化體驗項目及兒童升讀大學的學費及學習補助金。