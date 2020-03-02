送9歲仔到外國讀書　葉凱茵一字一淚

近日不少藝人都因為香港各樣問題，為了子女着想，縱使年紀輕輕，都「忍痛」送他們到外國讀書，好似張達倫與徐榮咁，一個送女兒到澳洲，一個就送兒子到英國，話唔埋之後一家移民過去都唔定。依家就到無綫藝人葉凱茵，她上載抱着兒子與對方錫錫的照片在社交網，更留言謂：「距離你去新西蘭讀書的日子還剩17天，心裏很忐忑。想同你去吃你喜歡吃的，去你想去的地方，通通因為現這個時候那裏都不能去，甚麼也不能做了，為了安全沒辦法。想到以後不能每天見你，不用再早上一起起床返學陪你吃早餐，簽手冊，不能再一起睡覺、不用每天和你做功課溫習......我不知我們的決定有沒有錯，只希望你能開開心心健健康康地成長，我愛你。」

相信只要是家長，看完都會很感動，但亦很感慨！葉凱茵兒子現時只得9歲，不少圈中媽媽都留言，表示做媽媽的一定喊死，一定不捨得。陳敏之留言：「你冇選擇錯，絕對正確！但我一定會喊死！」而楊卓娜又謂：「真係唔捨得！時間好快啊！」而契媽關伊彤亦留言：「一定會唔捨得，不過去到嗰邊冇咁大壓力，加油呀！契媽都想見吓契仔呀！」麥雅緻又留言都：「諗吓都想喊，要放手真係唔容易，尤其佢咁乖仔。」真係一字一淚。