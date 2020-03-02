綠葉變生意人　游飈抗菌產品被熱炒賣斷市

前無綫藝人、51歲的游飈，入行當演員36年，早於90年代就兼做配音工作，為將來找出路，他也做過食肆公關、銷售員，因為他的勤力被其中一個老闆賞識帶入行，開始做除VOC甲醛工作，並於2012離巢無綫主力發展生意。

由他擔任中港澳獨家代理的抗菌產品，在新冠肺炎疫情肆虐下，曾被賣到七百多元一支100毫升，兼一度賣斷市，令游飈十分驚訝，坦言：「以前IMC水觸媒家用裝沒太多人了解，現在有部分人明白用來噴口罩後，戴一整日都不會臭，這是基本證據，因為口水有細菌必臭，用了我們家用裝就不臭。」

搵囡囡做試驗品

游飈還指她的女兒「游菜」就是這產品的最佳「實驗品」，游飈笑謂全是出自對女兒的愛惜，自游菜出世後其衣服鞋襪、BB車、毛公仔等都持續抗菌抗病毒，一直在保護著女兒。

問到這產品正朝着全球發展的方向？他說：「我憑甚麼呢？我有少許自卑又帶點驕傲，不知怎形容心情，全靠身邊的人。」他稱在有關工程方面，做足日本嚴格規定才做到這樣的成績，還因為他透徹了解水觸媒超過5年，將其應用範圍發揮至極限，連社長都跟他說：「我要令你游飈就是水觸媒，水觸媒就是游飈！」