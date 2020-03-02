《法證先鋒IV》劇透： 立維再同慧明求婚

第十一集 (03/02)

鄒浩（楊潮凱飾）弄得家中一團糟，彩蘭（黎燕珊飾）氣憤責罵，鄒浩傷心離家失蹤。高安（黃浩然飾）陪伴彩蘭到處尋找，從盲人攝影師卓亨（李龍基飾）口中獲得線索，終在廢屋尋回鄒浩，就在鄒浩鬧情緒之際，意外地敲破注滿水泥的膠桶，竟現出內藏的骸骨！家希（李施嬅飾）以專業知識，鑿開水泥，重組屍骨，鑑別出是屬於五至七歲的小童，高安、高靖（朱晨麗飾）不禁聯想到失蹤多年的高善（張曦雯飾），心情忐忑，兄妹倆互相鼓勵。家希與見賢（海俊傑飾）講往事緬懷家祈（利穎怡飾），見賢不期然對家希的一下親暱舉動，令二人陷入尷尬。童骨身份成疑，法證發現童骨衣服口袋的圖案是人手以針線縫上去，同時家希亦指出死者生前曾受重傷，警方就這兩點線索，展開追查。彩蘭暈倒，鄒浩冒雨背彩蘭求醫，亦因而病倒。彩蘭大為感動，就在探望鄒浩之際，發現驚人真相…

第十二集 (03/03)

敏莉（鄭希怡飾）獲世界級品酒大師邀請加入團隊，高安表示全力支持，但礙於要與高安長時間分隔兩地，敏莉心下猶豫。法證以電腦技術重組童骨衣服口袋圖案，發現竟與彩蘭有關！高安、輝煌往找彩蘭查問，駭然發現彩蘭和鄒浩疑似服食過量安眠藥，雙雙昏倒家中…高安、輝煌（譚俊彥飾）就鄒浩身份之謎探問彩蘭，彩蘭情緒激動，在高安及輝煌的安撫及誘導下，彩蘭終坦白道出當年兒子失蹤背後的真相，惟其中的關鍵部分，卻因曾撞傷腦部而失去記憶。警方憑藉彩蘭提供資料，查得嫌疑人下落，但嫌疑人不僅已改名換姓，更接受過整形手術，法證透過人臉識別系統，成功確認嫌疑人身份。輝煌率重案組將嫌疑人帶返警署調查，嫌疑人坦言與彩蘭相識，更指出當年彩蘭兒子失蹤，的確別有內情…

第十三集 (03/04)

嫌疑人《焦點觸角》總編輯譚以喬（古明華飾）承認當年與彩蘭協議於採訪中造假，並一直深感悔疚，然輝煌對以喬態度存疑，不斷窮追猛打，終逼使以喬道出當年的案發經過，還有誰是「水泥童骨案」的真正兇手。彩蘭得悉兇手誰屬後大受打擊，陷入絕望的彩蘭竟萌輕生念頭，時鄒浩及時出現，更不惜捨命相救…敏莉決定答應品酒大師的加盟邀請，更向高安提出一同到美國發展，高安因還未尋回高善而拒絕離港，二人立場堅決，一時僵持不下。高安、家希、輝煌均對以喬供稱的「水泥童骨案」真相有所保留，惟彩蘭已失去相關的記憶，陷於自責之中，家希遂提出利用「沙盤治療」幫助彩蘭。高安、家希、輝煌為找出事實真相，決定重返案發現場，尋找可能遺漏的線索，竟有意外收穫…

第十四集 (03/05)

高安知悉盲人攝影師卓亨，當年曾於大山村一帶到處攝影，希望卓亨提供相關照片，惟卓亨指照片大多已遺失，保存的底片曾遭水淹發霉。法證嘗試修復底片，慧明（陳煒飾）因忙於其中，無法與立維（鄭子誠飾）出席重要晚宴，唯有找綺寧（康華飾）幫忙…高安從修復好的底片中，發現跟以喬的口供出現矛盾。以喬被帶返警署調查，輝煌直指以喬捏造口供以圖掩飾真相，以喬卻堅決否認。高安從舊資料中找到有力證據，為案件帶來曙光。高安欲在敏莉離港前再見一面，惟敏莉已提早離去。高安閱畢敏莉留下的字條後，心有所決…鄒浩滿心期待彩蘭接自己回家，然而彩蘭卻另有想法。鄒浩得悉彩蘭決定，向徐意提出一個請求。徐意因為彩蘭與鄒浩的經歷有所感悟，終向高安道出當年高善失蹤之事的實際內情…

第十五集 (03/06)

徐意道出當年自己在高善被拐時的所見所聞，並向高安坦白心情，高安聽後百感交集…女子盧巧瑩（陳嘉桓飾）被膠袋密封頭部，送院搶救後不治。高安、家希綜合藥物化驗報告與驗屍結果，不排除是自殺，然巧瑩男友潘文亮（陳志健飾）堅稱巧瑩死於他殺，矛頭直指急症室醫生黃朗祿（林敬剛飾）。慧明喜見綺寧積極裝備自己，並邀綺寧回家跟立維一起晚膳，但立維覺得不適，慧明着緊照顧，令立維決定再次向慧明求婚。

敏莉因工作會到台灣，高靖慫恿高安給敏莉驚喜，慧明亦指法證部會全力配合，高安哭笑不得。李秋喜獲見賢送贈新手機，家希得知後若有所思，二人間的尷尬似乎仍未打破…家希與朗祿出席記者會，向公眾交代巧瑩死因。翌日，家希與朗祿分別駕車到醫院途中，竟有無人機出現並當場爆炸…