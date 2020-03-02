老公返港會隔離　李彩華唔驚親密接觸

新冠肺炎疫情在日本愈趨嚴重，北海道更成為重災區，早前與友人到北海道滑雪的李彩華（Rain）今日終於返港。

唔喺市區唔擔心

Rain約晚上七時多現身香港國際機場，戴上口罩的她表示因機票訂位上有點混亂，故比原定行程多留了幾天，在當地逗留了兩星期。提到當地疫情嚴峻，她表示：「個旅程一早計劃咗，去到到當地先收到呢個消息，啲朋友狂傳短訊畀我，我哋還好，因為喺二世古滑雪，唔係巿區，感覺安全啲，其實我哋都想知係邊個地區有確診患者，不過我哋全部人都好注重衞生，有戴口罩，掂過嘅地方都會消毒。（有冇遇到謝霆鋒？）冇，但見到Yumiko（鄭希怡）、師兄（劉浩龍）。（有冇買防疫用品？）基本上見唔到有口罩賣，間中會有幾包，數量極少，我見到都會買定，但都唔擔心，因為之前訂咗口罩，喺當地買咗消毒液、防菌嘅噴面產品，初時都冇限購，但之後愈來愈緊張就有限買。」

上機做足防疫

Rain指日本機場人流稀疏，問到搭飛機時有否做足防疫措施？她稱一行人準備十足：「我哋帶咗雨褸、帽、口罩，仲帶埋椅墊鋪住飛機座位。（有冇食飛機餐？）其實冇飛機餐，我朋友攞咗啲零食出嚟食，我都食咗少少。」至於老公是否十分擔心她？Rain坦言老公初時十分擔心，每日都要通視像電話，後來見她每日都吃很多又很健康，才放心一點：「依家老公仲喺北京工作，要十日後先返嚟。（回港要隔離？）返到香港喺屋企隔離。（同佢保持距離？要分床瞓？）其實佢還好，冇乜去過邊，佢唔會出去，係打電話同網上工作，好多人都唔會出去，我叫佢都唔好出去。（你擔心佢多過佢擔心你？）佢擔心我多啲。（佢返到嚟，你會同佢保持緊密接觸？）都唔驚。」談到疫情有否影響其工作，Rain表示二月中很多活動延期了，她希望大家能同心抗疫，疫情早日過去。