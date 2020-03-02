天堂鳥變傷殘鳥　Gordon衰太Chok斷手

男子跳唱組合BOP天堂鳥到屯門屋邨籃球場，為新歌《冒險島》MV取景，三子預告新歌於月中推出：「有Fans話新歌前奏有啲似遊戲聲，亦似舊式電話嘅內置鈴聲，帶出鼓勵、正能量訊息，回憶番細個嘅時光，大個出到社會遇到好多高低，會有好多冒險，人生如遊戲咁。」

講到新冠肺炎肆虐，他們表示特意揀空曠地方拍攝：「加上有打籃球嘅鏡頭，鼓勵大家做運動身體好。」成員Tyrese笑言原本想搞Gimmick戴口罩拍防疫MV，但最終作罷：「係覺得好新奇，同時又驚出到嚟唔好睇。（可能戴咗靚仔啲呢。）哈哈！呢個係公司投資嚟，遮樣就唔好啦！」續指有做足防疫措施，隨身攜帶消毒用品、搓手液，現場工作人員全體都要戴口罩。

早前Lincoln因練習後空翻發生意外導致右手前臂骨折，現在輪到Gordon右手手腕輕微骨折，同樣傷及右手，全因Chok到爆！他尷尬拉起手袖展示腫脹「豬手」，再笑說案發經過：「真係衰戇居！兩星期前換完衫，就照鏡擺吓Pose睇吓襯唔襯，點知隻手一嘢撼落隻角度，就腫晒，之後都有去照X光，話裂咗少少冇乜嘢嘅，又唔使打石膏，係一個星期後仲腫痛就去睇跌打，一嚟就話應該要啪番舊骨，但依家先去睇就要整斷旁邊兩舊骨先可以再啪，不過我冇咁做，戴手套Hold住等佢自己慢慢好。」拍MV會就住動作？他卻敬業說不會：「照打籃球，係會痛，但真打畫面先靚。哎呀！我生日就佢（Lincoln）斷手，佢生日就我斷手！希望新一年唔好多災多難。」唯一「健全者」Tyrese抵死笑說有照顧兩位「傷殘」兄弟：「幫吓手拎嘢，啱啱有個鏡頭要高處向下跳都小心啲，整親完手到腳就好大鑊，好彩呢首係慢歌唔使跳舞。」