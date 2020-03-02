【就癲】李施嬅加國小鎮隔離　十幾日冇見人

新冠肺炎陰霾籠罩全球，不少國家出現撲物資潮，藝人李施嬅正身在加拿大預備拍攝劇集《血與水》（Blood & Water）新一季的李施嬅，當地出現撲物資的問題，因近日加拿大鬧搶購荒，當地不少市民湧去超市搶購日用品，一些大型超市的油、米、麵貨架幾乎全被掃光！所幸她身處的小鎮地處偏僻，人煙稀少，故鎮上物資暫時仍能應付。由於香港疫情肆虐，今次孭重飛擔正的她為確保《血》劇如期開工，她早前到埗後即自發地前住拍攝場地的偏僻小鎮作家居隔離，連居在加拿大的家人也沒有前往探望，她說：「加拿大冇要求香港人過嚟要家居隔離，劇組亦冇要求，係我自發咁做，喺呢啲高危時間做好自己先，但係因為要開工，只係能夠隔離12日，盡量做啦！」

悶到嘔

她又坦言「閉關」的日子相當難捱，每日在住所刨劇本、做GYM、煲劇、煮飯，除了必要時外出購買食物，其餘時間也做「宅女」，12日以來少有與人接觸，她笑說：「自己都估唔到，原來十幾日冇乜見人、見唔到朋友、屋企人係好悶、好無聊，真係悶到嘔，我就嚟悶到癲喇！哈哈。」昨日，她正式「出關」開工拍劇，並表示也會保持警覺性做足防疫，她說：「呢邊疫情數字唔算好多，暫時氣氛唔算好緊張，但開工時大家會盡量保持距離，其實真係覺得香港人好好，大家經過沙士，今次面對疫情都好謹慎！」