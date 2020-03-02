【一樓一鳳現實版】方紹聰認撳過鐘仔

藝人何廣沛、方紹聰（奶仔）、郭子豪及甄詠珊等日前現身深水埗，為無綫新劇《食腦喪B》開工。戲中何廣沛專食人腦，有「仵作佬」好兄弟奶仔為他「覓食」，該場戲講述他吃下嫖客的腦後，對「鳳姐」甄詠珊有所記憶，故登門造訪，在街頭「獨腳拉扯」，相當入戲。

工作人員在外景樓下放置「一樓一鳳」招牌，幾可亂真，記者打趣問三位男演員可有「撳鐘仔」經驗？何廣沛即說：「我冇呢方面需要，未試過呀！」郭子豪則幽默說：「有……我撳平安鐘囉！」奶仔卻語出驚人：「我真係有撳過呀！」原來所謂的「撳鐘仔」，全因工作需要，他說：「以前屋企人經營洗衣舖，有段時間想生意好啲，就去『一樓一』撳鐘碰吓運氣，希望佢哋幫襯。其實嗰度環境都唔差，唔係咁可怕嘅。」兩位拍檔聞言勁驚訝，並齊聲問：「咁你幫佢哋洗毛巾？」奶仔淡定說：「我屋企洗毛巾好乾淨，唔係賣廣告，因為間舖都執咗！」

朱智賢唔急做「東嫂」

同劇另一藝員朱智賢今日現身電視城繼續開工，拍攝一場生完BB戲份，她笑言現實中比較喜歡生女。談到日前出席同學婚禮，問到與謝東閔發展地下情的她可有計劃結婚？朱朱坦言：「依家事業搏殺期，畀呢幾年盡力做先，同埋哥哥又生咗小朋友，父母都冇催。（有共識？）要有好好嘅經濟基礎先，佢呢排拍完劇都專心出歌啦！」講到謝東閔於新劇黐假鬚，她笑說：「佢本身冇乜毛，女性荷爾蒙過多，但佢黐完又好鍾意。」