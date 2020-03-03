韓演藝界受疫情影響　Sunday婚禮延期嗌傷心

南韓新冠肺炎疫情嚴峻，女團天上智喜出身的33歲音樂劇演員Sunday，原定前日與模特兒出身的圈外男友舉行婚禮，但婚禮因為疫情而延期，Sunday當日在Instagram上載自拍照，坦言因為婚禮被迫延期而感到傷心：「希望新冠肺炎早日消失......#韓國 #加油 #鬱悶的日子 #三一節 #本來是結婚的日子 #浮腫的臉 #整天都宅在家中。」粉絲紛紛留言安慰及送上打氣的說話。

而最近演藝界都十分關注藝人及工作人員的健康，一名演員的事務所有關人士昨日向韓媒表示：「事務所和製作人員都安裝熱感探測器，量度工作人員的體溫，只要有一點發燒，都會叫他回家，找其他人代替他的崗位，除了製作組之外，事務所亦十分重視拍攝環境。」

該事務所的職員又指他們有要求藝人及工作人員減少外出，亦已叫藝人不要去美容院及健身室等地方，另一事務所則透露現時儘量將在公司內的人員數目減到最少，亦有歌手的事務所表示儘量減少歌手和練習生的活動範圍，只會讓他們來回宿舍、寓所及練習生，若有需要去其他地方，必須向公司匯報。