東方日報C1：疫境陳美齡撲廁紙李施嬅被隔離

新冠肺炎陰霾籠罩全球，不少國家出現撲物資潮，旅居日本的陳美齡為撲廁紙愁爆，幸昨日收到幾卷廁紙應「急」！藝人李施嬅則因拍劇正身在加拿大，當地雖出現不少人瘋狂搶購日用品，但她表示因身處偏僻小鎮，暫時還能應付，而為安全着想，她抵達當地後亦自發地進行家居隔離12日，直言過程：「悶到癲！」

新冠肺炎自今年1月在內地爆發後，目前世界各地相繼出現確診個案，韓國、日本、意大利和伊朗的疫情更趨嚴重。早前中、港兩地出現撲口罩、日用品潮亦已伸延到外地，近月日本不少巿民除了四出撲口罩，還要搜購廁紙，旅居日本的香港女歌手陳美齡就因買不到廁紙而煩惱！

靠事務所「接濟」

她日前在網誌表示，因家中的廁紙只餘小量，所以 外出購買，驚覺走勻三個地方也買不到，只購到一 盒紙巾及廚房用紙，她更直擊影下超巿空 空如也的廁紙架，感到非常苦惱。一向樂觀的她自我安慰，指幸家中人數較少，所以問題不大，如果是大家族便很麻煩，還呼籲大家不要囤積廁紙！至昨日她更新狀況，高興獲得「接濟」，她上載數卷廁紙的照片，稱得到事務所給她幾卷應急，令她鬆一口氣。另外，有日本當地的DJ在Twitter上載一張在公廁的相片，廁紙被加上鐵鏈 及密碼鎖，引起網民熱議。

除了日本廁紙「一卷難求」，正身在加拿大預備拍攝劇集《血與水》（Blood & Water）新一季的李施嬅，當地同樣有撲物資的情況，不少市民湧去超市 搶購日用品，一些大型超市的油、米、麵貨架幾乎全被掃光！ 所幸她身處的小鎮地處偏僻，人煙稀少，故鎮上物資暫時仍能應付。由於香港疫情仍未平息，今次孭重飛擔正的她為確保《血》劇如期開工，她早前到埗後即自發地前往拍攝場地的偏僻小鎮作家居隔離，連居在加拿大的家人也沒有前往探望，她說：「加拿大冇要求香港人過嚟要家 居隔離，劇組亦冇要求，係我自發咁做，喺呢啲高危 時間做好自己先，但係因為要開工，只能夠隔離12日，盡量做啦！」

十幾日冇乜見過人

她又坦言「閉關」的日子相當難捱，每日在住所刨劇本、做Gym、煲劇、煮飯，除了必要時外出購買食物， 其餘時間也做「宅女」，12日以來少有與人接觸，她笑說： 「自己都估唔到，原來十幾日冇乜見人、見唔到朋友屋企人 係好悶、好無聊， 真係悶到嘔， 我就嚟悶到癲喇！ 哈 哈！」昨日，她正式「出關」開工拍劇，並表示也會保 持警覺性，她說：「呢邊疫情數字唔算好多，暫時氣氛 唔算好緊張，但開工時大家會盡量保持距離，其實真 係覺得香港人好好，大家經過沙士，今次面對疫情都好謹慎！」

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