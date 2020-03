新冠肺炎蔓延全球,多部原定於歐洲取景的電影如《職業特工隊7》(Mission:Impossible 7)都要押後開拍,雖然澳洲目前已有33宗確診病例,其中更出現首名病者死亡。但來年農曆新作上映的首部亞洲人揹飛的漫威(Marvel)超級英雄大片《尚氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)已在澳洲開拍。

據知《尚》已在當地秘密開拍幾星期,不過保密工作做得好做。沒有傳媒影到開工的情況。而飾演尚氣的華裔男星劉思慕 (Simu Liu)昨日就於社交網站Instagram首度貼set頭照,並以《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers:Endgame)經典對白留言:「Assemble」(集結)。不過為保持神秘感Simu對鏡自拍時同樣以漫威漫畫機殼的手機遮樣。至於在片中飾演尚氣父親傅滿州(Fu Manchu)的梁朝偉亦已在當地開工,不過暫時未被傳媒影到拍攝情況。