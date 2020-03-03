新冠肺炎影響　粉絲寫信要求新占士邦片押後上

新冠肺炎影響全球娛樂界，其中受疫情嚴重的國家如南韓與意大利等的電影票房更急挫。為免蝕到渣都冇，電影公司紛紛將影片抽起押後上映。迪士尼今年首部大片《花木蘭》（Mulan）原定於美韓兩國同步上映，但因新冠肺炎疫情，韓國方面已決定押後上映，而日本方面昨日亦宣布由4月17日上映延至5月22日上映。而近日有占士邦fans就在粉絲寫公開信，要求電影公司將4月2日上映的新一集占士邦片《007：生死有時》（No Time To Die）改期上映！

公開信中fans希望電影公司將公共健康放在行銷上映時間表之上。信中又指：「隨着《007：生死有時》在全球開畫仲有一個月的時間，該病毒的社區傳播在美國可能達到頂峰。今天，華盛頓宣布進入緊急狀態。到4月初，戲院很可能會關門，或者上座率會大大下降。即使戲院開放沒有法律限制，在《天凶城》（Skyfall）中引用M的對白：『你感覺有多安全？』這只是部電影。全球fans與其家人的健康更為重要。」他們希望電影公司將影片押後至疫情預期受控的暑期上映。我們已經等這部電影四年了。再過幾個月不會損害影片的質素，只會幫助到丹尼爾格力（Daniel Craig）的最後一次票房勝仗。」而香港方面，《生死有時》仍安排於下月9日上映。