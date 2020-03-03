畢安都做過嘉賓　《演員工作坊》主持James Lipton離世

主持美國有線收費頻道Bravo長壽電影清談節目《演員工作坊》（Inside the Actors Studio）的老牌主持James Lipton，昨日早上於紐約家中睡夢中離世。享年93歲。其妻子Kedakai Turner透露James一直患有膀胱癌。

《演員工作坊》於1994年首播直至2018年退休，一共主持22季。該節目至仍有播放，不過就由其他人主持。多年來亮相過節目受訪的巨星多不勝數！打頭陣是已故荷里活男星保羅紐曼（Paul Newman），訪問過的巨星包括畢彼特（Brad Pitt）、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）、辛潘（Sean Penn）、畢利谷巴（Bradley Cooper）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）與羅拔迪尼路（Robert De Niro）等。其中最多人談論就是1999年辛潘做嘉賓那集，當時寂寂氣名仲係James演藝學生的畢利是觀眾。他當時有份發問辛潘。除了主持節目之外，James本身亦是演員及編劇曾參與劇集如《Arrested Development》與《The Goldbergs》等演出。而諧星韋法奴（Will Ferrell）於2000年在《周末直播》（SNL）惡搞James上位。

James Lipton離世消息傳出後，曾亮相過節目的老牌女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）亦於Twitter留言哀悼。