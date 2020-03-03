整日在房內隔離　金請夏否認經理人確診傳聞

新冠肺炎疫情肆虐全球，韓國限定女團I.O.I出身的24歲女歌手金請夏上月赴疫情重災區意大利出席米蘭時裝周，日前傳出兩名隨行男工作人員返韓後確診新冠肺炎，而金請夏與其他工作人員雖然在病毒檢測中結果呈陰性，亦暫時停工在家中隔離，有傳其中一名確診的工作人員是其經理人，令人擔心她會受感染，金請夏昨晚在家中進行慶祝出道1000日的直播時，就親自回應，希望解開誤會。

金請夏指在新聞報道工作人員確診之前，她已經在家中隔離：「已經隔離了一段時間，基本上是返回韓國後便開始隔離了。」她說有媒體指兩名確診工作人員中，其中一名是她的經理人，她就澄清經理人現時十分健康：「經理人們的病毒檢測結果都是陰性，3個經理人都很健康，理事長、室長、組長和經理人們都很健康，大家不用太擔心，我有看到那段報道，我們明明已經發了聲明，不知道為何會這樣寫，真的感到很委屈和受傷。」

而新冠肺炎在南韓大爆發，源頭是來自被指是邪教的「新天地教會」61歲女教友，不少網民紛紛討論演藝界中誰是「新天地」的信徒，而金請夏在直播中亦主動否認自己和工作人員與該宗教有關：「我幾乎整天都留在房間裏，很多工作人員都因為照顧我而很辛苦，包括我和他們都與令人憂慮的宗教無關，希望工作人員們都不要再受到傷害了。」