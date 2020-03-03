「疫」境開劇！陳恩碩唔睇錢：為鼓勵港人

近來香港觀眾因着新冠肺炎疫情十分困擾，娛樂演出事業處於低潮，不過對舞台藝術充滿熱誠的年輕導演陳恩碩（Tom）就宣布由歐陽偉豪（Ben Sir）及杜小喬跟譚永浩情侶檔演出的音樂劇《我們的青春日誌》將於2020年5月20日起三度載譽回歸！一連兩個月的演出，為「疫」境中的香港人打打氣。

最近，Tom的團隊已開始為演出密鑼緊鼓進行籌備：「我很多謝台前幕後義無反顧地支持，一致贊成這個時候演出的決定！希望藉着音樂劇為社會帶來正能量！」

轉到小劇場公演

至於在疫情下演出音樂劇，台前幕後甚至是觀眾的健康安全問題，Tom強調是會慎重處理：「一定不會輕率，會盡能力做足防疫措施，保障觀眾及團隊安全！上星期舉行了第六稿劇本圍讀，台前幕後都全程戴上口罩，都是從來未試過！至於今次選取演出的場地，不是去年首演的大劇院，反而轉到小劇場演出，當中也考慮人多聚集要處理衞生安全問題，加上目前社會經濟環境，要在大場演出的開支負擔亦會很吃力！而這個小劇場就是2018年最初試演音樂劇《我們的青春日誌》的地方；雖然容納的觀眾不多，但好處在於觀眾與演員距離拉近，加上音樂劇內容講到很多情感關係，小場地反而更有凝聚力，觀眾可以更投入，猶如置身其中。」

陳恩碩表示今次一連兩個月的演出，就算是冇錢賺，都不緊要！很希望藉着音樂劇笑中帶淚的共鳴情節及22首扣人心弦的原創歌曲，為活在沉鬱氣氛下的香港人帶來安慰與鼓勵。