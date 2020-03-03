另有內情？奧斯卡得主添摩菲赫頓被指控強姦

曾於80年代走紅的《普通人》（Ordinary People）荷里活男星添摩菲赫頓（Timothy Hutton）昨日被一名女子Sera Johnston在訪問中指控83年曾被他強姦，當年她年僅14歲，而他當時已20來歲。

添摩菲回應否認Sera的指控，並表示他過去兩年半一直被她敲詐過百萬美元。他說：「佢（Sera）威脅我話要求我唔達到佢要求，佢會向傳媒錯誤指控我喺37年前在加拿大性侵犯佢。而我從來冇侵犯過Johnston小姐。」添摩菲透露自己已聯絡FBI指控被她敲詐。與此同時，添摩菲為霍士主演的劇集《Almost Family》上月22日播放完首季後將腰斬，不過事件與添摩菲被性侵指控冇關！據知劇集首播時收視好差。

現年59歲的添摩菲於80年代走紅，曾主演過多部電影80年由影星羅拔烈福（Robert Redford）執導的《普通人》，他曾經憑該片勇奪金球獎與奧斯卡最佳男配角。此外，他亦主演過《蘇聯間諜》（The Falcon and the Snowman）與《冰人四萬年》（Iceman）等多部電影。