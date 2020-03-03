隔離21天！黎芷珊54歲生日出關見「生死之交」

新冠肺炎疫情肆虐全球，一月底曾上「鑽石公主號」的無綫藝人黎芷珊，返港後即自我隔離在家「坐監」21日。連日足不出戶的芷珊，吽到頭頂生菇，在朋友「慫恿」下就在54歲生辰大日子出關，與好友食生日飯慶祝，包括曾一同主持《閃電傳真機》譚玉瑛﹑黎芷珊﹑黃智賢（Ben）﹑麥長青（麥包）等「生死之交」「冒死」出來集體聚會，譚玉瑛更特選有戶外座位做生日飯局場地，其中麥包和Ben沒有帶另一半出席，減少聚餐人數。

「放監快樂」

壽星女芷珊時大家都送上飛吻並笑祝「放監快樂」，而譚玉瑛稱：「驚就唔出嚟啦！我哋要支持你！今次見你仲靚咗，就知你冇事，唔使驚！同埋都要撐吓經濟！」而麥包就最有心，在她隔離期間一度想親自送食物上門，但被芷珊婉拒好意，而阿Ben就笑言要芷珊安個「平安鐘」。

隔離21日肥十磅

芷珊坦言今年生日願望只有一個，就係身體健康﹑疫情快過，而在她隔離期間，更得到不少朋友窩心問候：「個個都打畀我問我死得未，哈哈…當然知大家好關心我，佢哋又驚我冇嘢食，話要買嘢送上門，但我住得比較隔涉，叫大家唔使擔心，網購其實好方便，我大把嘢食，仲食肥咗十磅添！佢哋又問我夠唔夠口罩﹑搓手液用，其實我唔出得街，所以都唔使用呢啲嘢！」