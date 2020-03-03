肥媽教仔鬧陸浩明講錯嘢：我唔喺身邊你就…

藝人肥媽與拍檔陸浩明（6號）今日為煮食節目《健康食平D》進行開鏡拜神儀式，肥媽透露今次已經是第十輯，由於正值新冠肺炎疫情爆發，節目就會教大家以平價食材炮製強身健體的食品，增強免疫力對抗疫症：「依家好少人去街市，主要係去超市多，我會搵吓超市有乜啱又容易煮嘅菜色，我會多用葱薑蒜同黃薑粉，呢啲都係可以增強免疫力同抗炎，我之前去英國見好多中國人買黃薑粉。」問到節目再次添食，酬勞有否增加？肥媽坦承：「有。（逆境下加人工？）因為我係疫情前簽約。」

6號坦言自己同樣在疫情前簽約，所以人工也有向上調整少少，不過就笑指肥媽的加幅應該是幾倍，肥媽聞言即時打他，並以對方之前在節目中說錯話一事來開玩笑：「我唔喺你身邊你就畀人鬧，好多人同我講『你唔喺度，6號唔掂』嚇得我以為佢有乜事，我有即時慰問佢，依家好大壓力，講錯一句嘢好多人啄住，因為啲人心情唔好，好抑鬱要抒發出嚟，希望大家心情平靜啲，退一步想一想，家和萬事興，大家共渡難關。」她指之前雖身在英國，但大也有在網上為港人搜尋防疫用品，希望可以幫到有需要的人。

另外，肥媽重提之前去倫敦探望孫女後與老公搭飛機往馬來西亞途中發生機件故障，當時老公還唬嚇她是恐怖分子所為，後來老公落機時又帶漏治療肺癌的藥物及呼吸機，令她十分憂心，但最終有驚無險尋回藥物：「個報道出街後，好多朋友打畀我問我咩事，到今日都仲收到電話。好在上天保佑無事，但下次我唔會再畀個藥袋老公拎。」