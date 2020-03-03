銅鑼灣食店停業　蕭潤邦：考慮搬去其他地區

江若琳（Elanne）的「生煎包」老公蕭潤邦（Oscar）有份經營的生煎飽分店遍及全港九，估計受肺炎疫情肆虐影響，其銅鑼灣店貼出「暫停營業」的告示。Oscar接受訪問時表示：「銅鑼灣燈籠街舖營運咗3年，啱啱租約滿咗，所以三個月前已考慮搬去其他地區試吓，我哋都會視乎情況，或者會再喺銅鑼灣開返。」他又感謝銅鑼灣的業主肯跟飲食同業共度時艱：「三個月前，業主都有減10%租金，其他分店業主都有減租嘅。（減租留你哋？）唔好咁講，只係我哋想轉吓地方，都會考慮埋間舖嗰區有冇潛力。」

至於該舖的員工如何安置？他說：「員工主要係兼職，佢哋知道要搬舖時，就話想搵返近屋企嘅工，所以唔跟我哋走，而其他幾位員工，就將佢哋轉搬去其他舖繼續做，所以影響唔大，我想講喺呢個艱難期，我哋唔會炒人、減薪或強制無薪假，我哋仲提供口罩及清毒搓手液畀佢哋，有時仲可以送啲細細支嘅搓手液畀佢哋添。」他又說現時生煎包共有5間店，分別在旺角、深水埗、大埔、元朗，而荃灣店開業一個月，他坦言：「依家做飲食、零售都好辛苦，希望疫情快啲過去。」