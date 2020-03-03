環島游唔夠喉！40歲方力申下年或挑戰世錦賽

現年40歲的「飛魚王子」方力申去年挑戰45公里香港環島泳，以10小時43分06秒完成，更打破英國泳手保持的紀錄。他在社交網再宣布新動向，表示或會參戰明年在日本舉行的「World Masters Championship（先進組世界游泳錦標賽）」泳賽，他在社交網發文表示「明年的 World Masters Championship 可能就是我現在繼續練水的目標！衝前三名是我再上一級的目標。可是，還有一年半的時間，對於一個成年人來說，存在太多變數了。做唔做到，我唔知；但依家唔開始做，到時就一定做唔到！」

方力申接受東網訪問，問到有何準備？他說：「仲有一年半時間咁遠，其實未知會練成點，練得好一定去。今次我係參加分齡比賽，我會游40-44歲組別，其實都有啲顧慮，如果之後工作忙，又怕唔夠時間練，始終出差工作，唔係間間酒店都有泳池。」問到為何有此重大決定參賽？他又說：「退役後15年冇游，因為環島泳練番一年幾，都練咗，唔好嘥，加上呢排因疫情停工，就更多時間練水，一星期練5、6次，游得好咗咪再大想頭啲。」問到有為比賽定下目標？他說：「如果夠時間訓練，希望可達到top3，如果唔夠時間練，都希望有top 8嘅成績。」

方力申為退役香港游泳代表隊隊員，曾擁九項香港游泳紀錄，2000年悉尼奧運刷新200米背泳及400米個人混合泳兩項香港記錄，至今仍未有人打破。