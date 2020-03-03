留家抗疫　高海寧學煲湯關楚耀鑽研煲仔飯

藝人高海寧、余德丞、黃嘉樂、丁子朗等今為銅鑼灣時代廣場The World Market任預展嘉賓，展覽內置有六間以不同國家為主題的特色「店舖」，設計逼真。

運動迷余德承指原本打算6月前往歐洲觀看歐洲國家盃足球賽事，但現在要看當時疫情是否已紓緩才決定是否成行。

關楚耀鑽研煲仔飯

關楚耀則指可以到場影相非常開心：「終於可以『唞唞氣』 睇到好多唔同國家的設置，各有特色，有不同影相位給大家打卡，自己最喜歡是香港的景色。」在抗疫這段日子，關楚耀經常在家煮飯，喜歡地道菜的他更研究煮煲仔飯，煮了四五次都失敗，仍需繼續努力！

高海寧跟阿媽學煲湯

高海寧近一個月大部分時間都留在家中抗疫，難得今可以打扮一下出來走走，見見同事朋友，令她感高興。大會主題為多國特色市集，令個多月來沒有出門的她更加懷念旅行到陽光與海灘的地方。因抗疫的關係令她多了機會陪家人，還有陪媽媽買菜煮飯，學會了幾道養生湯水。

喜歡周遊列國丁子朗則指展覽場地內有多國特色小店的布置，其中他最喜歡是法國的小店，令非常愛吃牛角包的他十分想立刻飛去法國，但因鑑於疫情嚴峻，去旅行變得不太方便亦避免去人多的地方，所以現多留在家中，廚藝都有所進步。