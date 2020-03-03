日本陷搶物資潮　陳美齡望大家有需要先買

日本受新冠肺炎影響，出現搶口罩、紙品類及消毒用品潮，現居日本的歌手陳美齡（Angnes）受訪時表示：「因為呢啲好多人住，我去啲便利店、藥房、超市，都冇晒廁紙，本身我屋企有一盒紙巾，口罩就真係買唔到，如果喺網上買真係好貴，成二萬日元一盒，即係成千蚊港幣，好彩我有Fans寄畀我，依家都夠用，我仲寄口罩返香港畀家姐，我公司好好，分咗四卷廁紙畀我，連埋我嗰一盒紙巾，暫時都冇問題，啲人同我講話啲運輸喺凌晨時間運去舖頭，所以我用完手上嗰啲，都要早啲起身去買。」又指在日本出現紙品類荒：「連衞生巾也缺貨，因為啲人買好多，埋同啲人買好多廚房紙，所以又係買唔到囉，仲有消毒紙巾都冇，我以前去外國時，會帶好多呢啲消毒紙巾，所以手頭上仲有，夠用。」

農夫粉絲贈米

至於糧食、其他日用品可有同樣的問題？她說：「米、罐頭依家好多人去搶購，所以依好少，但我好多Fans都係做農夫，成日寄米畀我，嘢食我都係夠嘅，佢又寄啲生果，我自己係需要買啲菜同肉，菜同肉見唔到係缺少。」

她希望疫情快點過去，因為令到很多人情緒受困擾，她又謂：「其實本身物資係夠用嘅，但佢哋又買得太多，搞到真係需要嘅人就冇囉，所以我希望啲人唔好搶購囉，自己需要先買，否則需要時，啲人真係冇得用，好似啲人唔出街就唔需要戴口罩啦，但醫療人士係需要，啲人搶購得太多，好多人就買唔到，年紀大啲又需要，唔出街啲人唔好搶購囉。」

當地人發揮互助精神

雖然日本出現搶購，但又指當地人亦有發揮互助精神：「因為啲學校停課，好似有啲餐廳有免費麵包派，有啲法國餐廳，因為啲學生停咗課就唔會有畢業禮，佢哋都招待啲學生同佢屋企人食大餐，有啲旅館開放大廳畀啲小朋友入嚟玩，網上收費教人做餸嗰啲，又係免費，唱片舖免費畀人睇VIDEO，網上書店又係免費，畀啲小朋友同家人有啲活動。」

至於工作方面可受影響？她稱很多工作都取消及期咗，現時她以寫書、寫稿及亮相電視台為主，心繫香港的她又為港人打氣：「祝香港朋友都身體健康，保持堅強，千祈唔好太過擔憂，否則會輸畀病毒，照顧多啲小朋友，老人，食多啲、瞓多啲，保持健康。」