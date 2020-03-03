【藝人5大奇招慳口罩】三層防護用足一星期？

全城一罩難求，大人細路個個為口罩頭痕，依家真係「冇罩行頭慘過敗家」，就算搵到合規格嘅口罩又被迫畀人斬到一頸血，就連藝人都一樣要四出撲罩，咁去到罩量屈指可算又未撲到新貨可以點做？以下藝人就施展5大奇招慳口罩！

棉布＋廁紙＋保鮮紙三層「防護」

無綫資深藝人盧宛茵（Madam Lo）早前冇晒口罩又迫住返工，佢就用一個棉布口罩內夾廁紙，外面再包上保鮮紙，三層「防護」頂硬上抗疫，仲要係返人流較多嘅公司試造型，真係擔心死人！好在之後契仔立即送上口罩，搞到Madam Lo差啲唔捨得用，真係孝感動天！

風筒吹乾口罩用足一星期

歌手葉蒨文（Sally）就因為怕浪費，自爆一個口罩用超過一星期，佢將厚紙巾或廚房紙巾折叠放口罩內，用完就將紙巾丟掉，再用熱吹風機吹乾口罩內部，之後用紙巾包好口罩保存密封袋內，直到下次使用。Sally仲分享用白醋做消毒劑，將白醋同水溝埋一齊去清潔地板。

整囗罩套自救

藝人楊卓娜發揮「等人救不如自救」精神，早前就拍片教大家自製口罩套，將兩塊布縫成圓桶形，再將個口罩攝入中間，仲提醒大家做多幾個兼勤洗換，換出嚟嘅口罩套要用膠袋袋起，回家徹底清潔消毒，不過就被網友質疑啲水氣會否破壞口罩結構。

口罩攝紙巾

藝人黃榕自爆只有不足一盒口罩，佢就用坊間少公公婆婆嘅慳口罩方法，用紙巾攝入口罩內，希望可以耐用啲。

兒童口罩用住先

曾於無綫劇集《黃金有罪》飾演舞女「莫莉莉」的藝人劉芷希，本身係馬來西亞人，佢喺馬來西亞都好難搵罩，就算搵到都留畀屋企人，返到香港佢都變冇罩人士，靠朋友畀嘅兒童口罩「維生」。

雖然靚口罩嘅嘢可遇不可求，不過大家普遍都係用緊即棄口罩，衞生防護中心就多次提醒市民，唔好誤信外科口罩「洗完、蒸完」可翻用嘅謠言，而使用過嘅口罩表面沾有病菌，唔可以袋起再用，而濕咗嘅口罩更會影響效用。若果真係去到「窮途末路」，真係寧願向親朋戚友借新口罩好過喇…