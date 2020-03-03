連詩雅教菊梓喬玩交友App識男仔

歌手菊梓喬（Hana）與連詩雅（Shiga）今日錄製抗疫歌《疫境同行》，雖然兩人在現場未有戴口罩，但她們表示不太擔心，Shiga說：「我平時有戴，只係做訪問唔戴，除咗工作，我好少外出，唔會同朋友聚餐，唔會喺出面食飯，會買返屋企食，因為屋企有老人家會小心啲。」她又指近期賦閒在家，努力苦練廚藝，希望擺脫地獄廚神之名，不過男友徐浩就無份品嘗：「我只係煮畀媽咪食，除咗媽咪，其他人無食過。」

她稱現時避免見人，已有很久未見過男友，問到是否因為疫情關係而減少見面？她稱：「我留喺屋企陪媽咪，佢依家home office。以前細個就成日想媽咪陪，依家人大咗，媽就想我哋陪，佢日日問我可唔可以一齊去遊車河。」

至於Hana透露最近積極寫歌，已完成兩、三首歌，公司亦很滿意：「公司都好贊成我做多啲自己嘅音樂，我利用視像電話同音樂人合作。」問她會否趁這段時間找個男友作調劑？她反問足不出戶，怎麼結識異性。Shiga指身邊的圈外朋友透過交友app結識另一半並結婚，又指以前有想過是否要用真名玩交友app。不過Hana就認為視像通話更好：「視像都好玩，不過呢啲要講緣分，如果Shiga識到個好，會介紹畀我。」

Shiga提議對方一個人去旅行，很容易有艷遇，不過Hana無奈說：「我經常都一個人去旅行，但都冇，可能因為我去旅行唔化妝，我多數揸車旅行，唔會影相，所以唔化妝。」