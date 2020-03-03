《愛回家》傳緋聞　蔣家旻羅天宇拖手都尷尬？

藝人蔣家旻與羅天宇年前合作拍劇演兄妹傳出緋聞，不過二人卻冇有怕，近日更大方應好友麥秋成之邀，於對方的微電影《戀戀季節》中擔任男女主角「奉旨談情」，不過鏡頭後二人卻絕不「享受」，家旻坦言：「本來以為大家咁熟應該冇問題，點知即使係普通嘅拖手、攬吓大家都覺得好尷尬，好彩今次冇咀戲咋。好記得導演曾經行開過，交畀我哋自由發揮，但返嚟睇片唔收貨，話我哋太生硬要再嚟過！」

談到有否發展可能，羅天宇靦腆表示「應該難啲」，反觀家旻卻相當爽直：「依家冇可能，但唔知日後大家會唔會再合作，可能到時擦出火花呢，呢個世界冇永遠嘅絕對！」麥秋成即「推波助瀾」笑說：「其實我拍呢個微電影想分幾部曲嘅，仲有第二位女主角都未出場，如果有贊助嘅話可能好快開續集，到時唔排除要佢兩個咀嘴！」

由於製作費有限，麥秋成坦言本想到東京取景亦要轉移陣地，且向家旻及羅天宇「揼心口」：「佢兩個仗義幫忙，我又睇中家旻識精通日文做埋翻譯，至於天宇仲唔話得，得3日都肯飛日本，幫我完成拍攝。」羅天宇表示：「本來想留5日嘅，點知真係唔得，惟有喺拍攝地點附近，同埋長途車程，望吓附近啲風景同拍照留念。我覺得取景處鳥取係個唔錯嘅地方，不過因為拍攝超時，幾乎趕唔切上機返香港。」家旻坦言今次演出微電影壓力相當，拍攝前開始爆瘡，幸得麥秋成鏡頭相就才回復「靚樣」。

場地：Wahaha Partyroom

蔣家旻服裝：Amelie Street

髮型：Jay Cheung@Hair