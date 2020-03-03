章子怡加持！做「小三」又點？張雪迎照上位

童星出身、現年22歲的內地女星張雪迎，近年被封為「95後演技最好小花旦」，早年以第一名成績考入中央戲劇學院，贏得「最美學霸」稱號。2013年，她在劇集《神鵰俠侶》演「郭襄」，令人留下深刻印象；2018年憑劇集《泡沫之夏》升呢為人氣偶像。

前年她參加內地節目《演員的誕生》中表現亮眼，獲導師章子怡「加持」激讚：「工作態度很可愛！」相比被章子怡罵過的其他參賽者歐陽娜娜及鄭爽等，張雪迎明顯被睇高一線，私底下更與章子怡成為好友，同時被外間封為「章子怡接班人」！

張雪迎近年被指向內地一線花旦楊紫「挑機」！事緣有傳她拍《泡》劇時，介入秦俊傑與楊紫的戀情！她與秦俊傑一碗湯兩份飲外，秦俊傑又餵她吃餅，關係匪淺。加上楊紫在微博有感而發留言「物是人非」，並隨後宣布分手，即引起楊紫與張雪迎的粉絲罵戰。而張雪迎工作室急急為她「洗白」：「不接受造謠，不背鍋！」直接否認傳聞。而楊紫之後亦留言：「與雪迎無關！」才稍息風波。不過張雪迎的作品愈來愈多，包括劇集《白髮》、《熱血少年》及綜藝節目《慢遊全世界》等，成為「流量小花」，故被指成為楊紫勁敵！

工作量多，緋聞一樣精彩！去年年中傳她與內地男星張藝興秘戀，事緣男方到《白》劇現場探班，又曾幫張雪迎主演的電影做宣傳，以及一齊現身章子怡的生日會。有指張藝興向來甚少和女星有互動，如今舉動反常，秘戀傳聞不逕而走。網友笑言張雪迎和恩師章子怡一樣，無論事業及感情上一樣「搶韁」，猶如翻版。