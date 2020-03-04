【最難捱的一周】黎芷珊收件全副武裝嚇親鄰居

在家自我隔離的21天中，黎芷珊每日都有生活備忘，必做事項是向家人報告身體狀況，每次都會幽默表示「還在！未死！」她指隔離的第一個星期日日煲劇，時間很快就過；隔離中期改為網購，買了不少「唔等使」的商品；最後一周則最難捱，心情亦忐忑不安，結果吃多了減壓，埋單總共重了10磅！

第一個星期（初期隔離）

「我每日清晨5點就起身，之後就食早餐同全屋做清潔，當然有用1：99漂白水消毒。中午12點左右同貓玩吓，跟住準備午餐，等到下午3點開始煲劇，包括韓劇《愛得迫降》、台劇《想見你》同內地劇《下一站是幸福》，全部有睇，仲有N部電影……唔係人都癲！」

第二個星期（中期隔離）

「睇劇真係睇到悶，所以改為網購打發日子，因為住得偏遠，大條道理上網買日用品！不過送貨嚟真係好似探監咁，我叫佢哋放喺門口，人走咗我先開門攞貨，主要係我唔想嘥個口罩。有次佢哋送錯隔離，我要全副武裝去人哋度拎番，我敲門時，個女戶主見到我即刻瞪大眼，我諗佢唔認得我！」

第三個星期（最後隔離）

「無論前一晚做乜都好，我堅持每晚9點瞓覺，同埋保持運動。我頭兩個星期都有Set時段做運動，Sit-up、拉筋，畀身體郁動吓，仲有曬吓太陽咁。不過做做吓開始有啲懶，加上食厭咗自己煮，想搵啲新嘢試，好難得搵到一間有得外賣湯水，但唔知係咪太好營養，一磅竟然發現肥咗10磅有多，完全係晴天霹靂！又要有排先減番……」