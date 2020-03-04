鑽石公主號驚魂！黎芷珊隔離21日搵舊愛託孤

農曆新年曾與「鑽石公主號」確診老翁同船的無綫藝人黎芷珊，落船後開始自我隔離，在家「坐監」21日！連日來足不出戶的她，「吽」到頭頂生菇，喜見自身安然無恙，又是54歲生日的大日子，決定出關扮靚靚，出席好友舉行的慶生飯局。

出關扮靚行街

「放監」的芷珊如釋重負，前日一大早開始美甲及Set頭，又逛名店感受「實體店」的滋味。雖然戴上口罩和大鏡框眼鏡，仍有不少人認出她，亦未有因她曾與確診者同船而退避三舍。她大讚香港人防疫意識高，而且都有一顆互勉的心，雖然與美甲師及髮型師近距離接觸，但大家都冇有怕，髮型師更為她沖泡抗疫茶，相當窩心。

重新接觸外界之前，芷珊一度「自閉」，坦言可能「吽」得太耐，朋友都擔心她「吽」出情緒病！回想隔離日子，她坦言想過若不幸中招，會當正自己不能出院，考慮過向家人交代銀行戶口資料和保險等，又會將家中鎖匙交給前度張達倫，拜託他照顧貓貓，她笑說：「我係咪好傻？我真係有咁諗過，因為中招就要留院，出唔到去就乜都做唔到，醫好就梗係好，否則真係要交低好多嘢。我一個人住，入咗院隻貓要人照顧，咁我同張達倫關係仲好好。」

咳兩聲擔心中招

芷珊平安無恙，她表示衞生署每隔一星期就會致電了解其身體狀況，例如有否發燒、咳嗽等，坦言有時會自己嚇自己：「有次咳咗幾聲都驚一驚，心諗會唔會中招呢？後來飲番杯水又好啲，可能天氣轉乾咳啫，心情真係好忐忑不安。直至2月22號，衞生署打畀我話係最後一次啦，冇病徵就冇事㗎啦，我先至放心！因為喺船上大家冇戴口罩，我又去過確診伯伯焗過嘅桑拿，所以真係有啲驚！」

Ritz@HAIR CORNER