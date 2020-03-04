東方日報C1：黎芷珊坐疫船自我隔離搵舊愛託孤

曾與新冠肺炎確診者同船的黎芷珊，經過個多月自我隔離後，日前終於趁牛一出關，心情猶如放監！她直言隔離期間胡思亂想，想過向家人交低個人財產外，又打算向前男友張達倫「託孤」，把家中鎖匙交給他。

農曆新年曾與「鑽石公主號」確診老翁同船的無綫藝人黎芷珊，落船後開始自我隔離，在家「坐監」21日！連日來足不出戶的她，「吽」到頭頂生菇，喜見自身安然無恙，又是54歲生日的大日子，決定出關扮靚靚，出席好友舉行的慶生飯局。

出關扮靚行街

「放監」的芷珊如釋重負，前日一大早開始美甲及Set頭，又逛名店感受「實體店」的滋味。雖然戴上口罩和大鏡框眼鏡，仍有不少人認出她，亦未有因她曾與確診者同船而退避三舍。她大讚香港人防疫意識高，而且都有一 顆互勉的心，雖然與美甲師及髮型師近距離接觸，但大家都冇有怕，髮型師更為她沖泡抗疫茶，相當窩心。

重新接觸外界之前，芷珊一度「自閉」，坦言可能「吽」得太耐，朋友 都擔心她「吽」出情緒病！回想隔離日子，她坦言想過若不幸中招，會當正自己不能出院，考慮過向家人交代銀行戶口資料和保險等，又會將家中鎖匙交給前男友張達倫，拜託他照顧貓貓，她笑說：「我係咪好傻？我真係有咁諗過，因為中招就要留院，出唔到去就乜都做唔到，醫好就梗係好，否則真係要交低好多嘢。我一個人住，入咗院隻貓要人照顧，咁我同張達倫關係仲好好。」

咳幾聲擔心中招

芷珊平安無恙，她表示衞生署每隔一星期就會致電了解其身體狀況，例 如有否發燒、咳嗽等，坦言有時會自己嚇自己：「有次咳咗幾聲都驚一驚， 心諗會唔會中招呢？後來飲番杯水又好啲，可能天氣轉乾咳啫，心情真係好忐忑不安。直至2月22號，衞生署打畀我話係最後一次啦，冇病徵就冇事㗎啦，我先至放心！因為喺船上大家冇戴口罩，所以真係有啲驚！」

牛一冒險去飯局

3月1日是芷珊54歲生日，終於完成隔離的她精神奕奕出關，與認識超過30年的《閃電傳真機》主持譚玉瑛、黃智賢（Ben）及麥長青（麥包）等食飯慶祝。他們自喻為「生死之交」，因為新冠肺炎肆虐，加上芷珊曾與確診者同船，但無阻他們 「冒死」外出聚會。譚玉瑛指定飯局坐戶外位， 皆因空氣流通可減低交叉感染風險，而麥包和Ben未有帶同 另一半出席，他們說：「減少人數聚集，安全啲！」問到壽星女有何生日願望？她 坦言想身體健康，疫情早日 結束！

全副武裝收件 嚇親鄰居

在家自我隔離的21天中，芷珊每日都有生活備忘，必做事項是向家人報告身體狀況，每次都 會幽默表示「還在！未死！」她指隔離的第一個 星期日日煲劇，時間很快就過；隔離中期改為網 購，買了不少「唔等使」的商品；最後一周則最 難捱，心情亦忐忑不安，結果吃多了減壓，埋單 總共重了10磅！

初期隔離喪煲劇

「我每日清晨5點就起身，之後就食早餐同全屋做清潔，當然有用1：99漂白水消毒。中午12 點左右同貓玩吓，跟住準備午餐，等到下午3點 開始煲劇，包括韓劇《愛得迫降》、台劇《想見你》同內地劇《下一站是幸福》，全部有睇，仲有N部電影……唔係人都癲！」

中期隔離玩網購

「睇劇真係睇到悶，所以改為網購打發日子，因為住得偏遠，大條道理上網買日用品！不過送貨嚟真係好似探監咁，我叫佢哋放喺門口，人走咗我先開門攞貨，主要係我唔想嘥個口罩。有次佢哋送錯隔籬，我要全副武裝去人哋度拎番，我敲門時，個女戶主見到我即刻瞪大眼，我諗佢唔認得我！」

最後隔離變大食

「無論前一晚做乜都好，我堅持每晚9點瞓覺，同埋保持運 動。我頭兩個星期都有Set時段做運動，Sit-up、拉筋，畀身體 郁動吓，仲有曬吓太陽咁。不過做做吓開始有啲懶，加上食厭 咗自己煮，想搵啲新嘢試，好難得搵到一間有得外賣湯水， 但唔知係咪太好營養，一上磅竟然發現肥咗10磅有多，完全係晴天霹靂！又要有排先減番……」