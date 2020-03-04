減輕商戶負擔　Rain與金泰希疫情下減租五成

南韓新冠肺炎疫情失控，不少出租人發起「善良出租人運動」，減租助租戶度過難關，在清潭洞擁有物業的男歌手Rain亦響應運動，本月減租五成，減輕租戶的負擔。

地產公司人士今日透露，Rain前日向清潭洞大樓「RAIN AVENUE」的租戶發出減租通告，宣布3月的租金減半，他在通告中說：「考慮到貴社很可能因為新冠肺炎疫情關係而面對經營上的困難，我社希望為貴社減輕負擔，決定於3月份只收取50%的租金。」「RAIN AVENUE」位於清潭洞名店大街附近，大樓內有啤酒屋及美容院等。而Rain的妻子金泰希亦向其位於江南區驛三洞大樓的租戶減租五成，希望助租戶克服營業困難。

至於作為梨泰院洞業主的同志藝人洪錫天就表示收到首爾市長朴元淳的點名，參加了「善良出租人運動」：「其實我從去年初開始便已經為了重振經理團路而向減租，為了在新冠肺炎疫情下感到艱難的創業者，很多梨泰院的業主都正在參與減租的運動，真是令人感到高興的消息，雖然是非常艱難的時期，但希望能給予他們微小的力量，為他們打氣。」