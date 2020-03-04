新邦片避肺炎　粉絲想押後片商想提早

由英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次主演占士邦的《007：生死有時》（No Time to Die），原定於4月3日上映，不過由於從中國武漢爆發的新冠肺炎全球擴散，兩個最著名的占士邦粉絲網站「MI6 Confidential」與「The James Bond Dossier」的網主，聯名寫公開信請願，希望將電影押後至夏天上映，避過肺炎高峰期。

他們寫到：「現在應該將公眾衛生置於宣傳上映之前。只有一個月《007：生死有時》就全球上映，估計美國社區傳播將會是高鋒期。4月初戲院有很大機會關閉，或者入座率大為減低。即使沒有法律限制戲院關閉，讓我們引用《新鐵金剛智破天兇城》（Skyfall）中M的對白：『你又覺得有多安全了？』」

不過電影公司卻考慮反其道而行，提早於下周上映。知情者透露：「所有製作人都很關注肺炎的影響。它愈是擴散，就愈多人會自我隔離，會嚴重減少票房收入。已經有正式會議商量是否提早上映，甚至是下周上映，不是等待4月觀察情況。很多工作人員都只想電影盡快上映，因為他們都投入了大量心血拍攝。」