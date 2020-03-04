Luna節目憶亡友　被家人鬧爆未經同意拍攝

韓國女團f(x)的26歲成員Luna昨日亮相MBC節目《人類記錄片人真好》，談到先後於去年10月及11月離世的前隊友Sulli及好友李智恩。

Luna指在Sulli於2015年離隊後，一直沒有與對方見過面，而Sulli在離開人世前，曾發訊息跟她說：「姐姐，我好想見你。」Luna憶起Sulli時不禁落淚：「作為姐姐，我真的好自責，那時候應該主動跟她說多一句話，應該跟她說我很愛她。」

她又談到11月離世的好姊妹李智恩，她指對方與自己同樣患有恐慌症，在她入睡前選擇了結束自己的生命：「為甚麼我那個時候在睡覺呢？為甚麼因為疲倦而睡着呢？這只是在一個小時內發生的事，每次想起那件事，就覺得好後悔。」

節目播出後，李智恩的胞妹在社交網發文鬧爆Luna未有得到其同意便在節目提起胞姊：「這應該對遺屬做的行為嗎？Sulli是她的隊友，也是藝人，但我的姐姐是圈外人，為甚麼要公開那麼私人的事？」胞妹指在Luna於社交網悼念李智恩時，她便被f(x)的粉絲用私訊瘋狂轟炸：「那些人說Luna很傷心，叫我安慰她，真的荒謬得令人生氣。」對於節目公開李智恩靈位的畫面，胞妹大表憤怒：「至少也要得到遺屬的同意才拍攝吧，與她有來往的人是我，但我沒有收過她的聯絡。」

製作組則表示在拍攝有關李智恩的部分時，已得到遺屬的同意：「Luna已經問過平時有聯絡的家人，但在社交網發文的那位家人可能並不知道這件事，製作組會直接向她解釋。」